تعاون أمريكي روسي في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن إنشاء قناة اتصال مع روسيا في أوكرانيا، لمنع وقوع حوادث عسكرية أو تصعيد، على غرار القناة الموجودة في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن القناة تهدف إلى إخطار الجانبين بأي عمليات محتملة بالقرب من أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده مازالت تحتفظ بعدد من القنوات لمناقشة القضايا الأمنية الحرجة مع الروس.

ونقلت الوكالة عن مسؤول ثان، قوله إن القناة سيتم فيها تبادل أرقام الهواتف بين الجانبين، لتسهيل الوصول السريع بين القوات الأمريكية الموجودة في شتوتغارت بألمانيا ووزارة الدفاع الروسية.

وأضاف بأن الولايات المتحدة أرادت فتح قناة اتصال مع روسيا لوجود القوات الأمريكية والروسية بالقرب من المجال الجوي لأوكرانيا وبيلاروسيا.

ولم يوضح المسؤول الثاني ما هي الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى إجراء اتصال هاتفي بين الجانبين، ولكنه قال إن الفكرة العامة هي ضمان "أننا نستطيع تقليل مخاطر سوء الفهم المحتمل" بالنظر إلى القرب بين القوات.

ويكتسب فتح قناة اتصال بين الجيشين الأمريكي والروسي أهمية خاصة لأن مسؤولي البنتاغون قالوا إنهم لم يجروا حتى الآن أي اتصالات مباشرة مع نظرائهم الروس منذ غزو أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة رفضت إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، قائلة "إن مثل هذه الخطوة ستضعها في مواجهة مع الروس.

ومنذ سنوات، يشترك الجيشان الأمريكي والروسي بقناة شبيهة في سوريا، لمنع التضارب أو وقوع اشتباك عن طريق الخطأ، ولا تقدم الولايات المتحدة معلومات مفصلة لروسيا، إلا أنها أخطرت روسيا مؤخراً بعمليات في شمال شرق سوريا.