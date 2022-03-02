02-03-2022
سبب حريق مول لاميرادا ورشة حدادة
Image
قال صاحب منشأة "لاميرادا مول" عماد اكريم: لن ندع عائلات الضحايا وحدهم وسيتم مساعدتهم.. والاضرار المادية لا يمكن تقديرها لأن المول انتهى فعلياً وكل مافيه أصبح رماداً..
وأضاف أن سبب الحريق نتيجة عمل ورشة حدادة ولحام خلال الليل ونتيجة تطاير الشرارة للطابق السفلي الذي يحوي على مواد سريعة الاشتعال اندلعت النيران
وأشار إلى أن الضحايا هم عمال كانوا يقيمون داخل المول بحسب طلبهم لتوفير المال نتيجة بعد منازلهم عن مكان عملهم
وأكد أنه لم يتم تأمين المول بسبب تصرفات شركات التأمين وسابقاً وعدم تعويضنا بأي شيء في حوادث سابقة
شام اف ام
إضافة تعليق جديد