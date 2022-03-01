الدفاع التركية: نواصل مراقبة تنفيذ اتفاقية مضيق مونترو

تواصل تركيا مراقبة تنفيذ مواد اتفاقية مونترو، بما في ذلك تلك التي تنص على تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور.

وقال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، "إن الحفاظ على اتفاقية مونترو مفيد وسنواصل العمل في هذا الاتجاه. سنواصل تنفيذ المواد 19 و20 و21 من اتفاقية مضيق مونترو، كما فعلنا حتى اليوم"، بحسب قناة "NTV".

وأكد أكار أن تركيا ترى فوائد في الحفاظ على أحكام اتفاقيات مونترو، وستواصل أنقرة العمل في هذا الإطار.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الاثنين، إن تركيا حذرت جميع الدول الساحلية وغير الساحلية من السماح للسفن الحربية بالعبور في مضايقها.

وقال أكار: "لسنوات عديدة، تم الحفاظ على وضع اتفاقية مونترو بنجاح كبير. نرى فوائد في الحفاظ على مونترو. نواصل العمل ضمن هذا نعتبر أنه من المفيد لجميع الأطراف الامتثال للقواعد المنبثقة عن الاتفاقية. ونتمنى حل هذه المشاكل بالطرق السلمية والوسائل الدبلوماسية في أسرع وقت ممكن، ويسود السلام والهدوء في المنطقة".

تم اعتماد اتفاقية مونترو في عام 1936. إنها تحافظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، لكن الأنظمة تختلف بالنسبة للجميع. في الوقت نفسه، حددت الوثيقة بقاء السفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود في البحر الأسود لمدة ثلاثة أسابيع. في حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور الجيش عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.