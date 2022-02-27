وفاة عروسين مصريين داخل شقتهما يثير حزناً كبيراً

27-02-2022

وفاة عروسين مصريين داخل شقتهما يثير حزناً كبيراً

وفاة عروسين مصريين داخل شقتهما يثير حزناً كبيراً

أفادت وسائل إعلام مصرية، بوفاة عروسين، بعد عدة أيام على زواجهما.


وذلك إثر تسرّب للغاز في شقتهما بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، بلاغا من مستشفى عين شمس بوصول شخصين مصابين بالاختناق ووفاتهم داخل المستشفى.


وانتقلت الأجهزة الأمنية، فورا لموقع البلاغ حيث تبين وفاة كل من محمد م (26 سنة) وزوجته فاطمة س (23 سنة).

وبإجراء الفحص، تبين أنهما حديثا الزواج وحدث تسريب للغاز داخل شقتهما بمنطقة عين شمس.

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