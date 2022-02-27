27-02-2022
وفاة عروسين مصريين داخل شقتهما يثير حزناً كبيراً
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أفادت وسائل إعلام مصرية، بوفاة عروسين، بعد عدة أيام على زواجهما.
وذلك إثر تسرّب للغاز في شقتهما بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، بلاغا من مستشفى عين شمس بوصول شخصين مصابين بالاختناق ووفاتهم داخل المستشفى.
وانتقلت الأجهزة الأمنية، فورا لموقع البلاغ حيث تبين وفاة كل من محمد م (26 سنة) وزوجته فاطمة س (23 سنة).
وبإجراء الفحص، تبين أنهما حديثا الزواج وحدث تسريب للغاز داخل شقتهما بمنطقة عين شمس.
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