البريد تعلن بدء دفع تعويضات العسكريّين المسرحين

أعلنت المؤسّسة السّوريّة للبريد “عن بدء دفع تعويضات المسرحين العسكريّين، الذين تمّ تسريحهم بتاريخ 1/1/ 2022 بموجب الأمر الإداري الصّادر عن وزارة الدفاع – إدارة القوى البشريّة بتاريخ 26/10/2021، اعتباراً من الاثنين القادم 28/2/2022”.

وقالت المؤسسة أن “على المسرحين العسكريّين الرّاغبين استلام تعويضاتهم عبر المراكز البريديّة المعتمدة في كافة المحافظات، حضور صاحب العلاقة مصطحباً معه البطاقة الشخصيّة، ويستعاض عنها باستخراج إخراج قيد مدني، ويمكن استخراجه من المؤسّسة السّوريّة للبريد في حال عدم وجوده، إضافة لشهادة تأدية خدمة العلم، ويستعاض عنها بدفتر خدمة العلم في حال عدم وجودها”.

وأوضحت المؤسّسة أنها “ستدفع التعويضات في المراكز البريديّة خلال أوقات الدّوام الرّسمي”، مشيرة إلى أنها “مازالت مستمرة بدفع تعويضات المسرحين العسكريّين، الذين تم تسريحهم الدفعة السابقة بتاريخ 1/12/2021”.