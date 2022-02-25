بورصة المازوت في السوق السوداء تصل إلى 3000 ليرة لليتر

تأخر رسائل المازوت للمواطنين، أدى لارتفاع سعره بالسوق السوداء، ليصبح اللتر بـ3 آلاف ليرة بعد استقراره الشهر الماضي عند سقف 2500 ليرة بمعظم مناطق محافظة حماة، باستثناء الغربية المصنفة بالأكثر برودة، حيث بيع اللتر فيها بنحو 2700 – 2800 ليرة.



وبيَّنَ مواطنون أن رسائل المازوت للدفعة الثانية من مخصصاتهم تأخرت كثيراً، وهو ما يضطرهم للبحث عن بديل لاستخدامه في ساعات الصباح الأولى عند تحضير أطفالهم للذهاب إلى المدارس، وفي الليل حيث يهبط البرد بكل ثقله، وأوضح العديد منهم، أنهم أقلعوا عن شراء الحطب بسبب مشكلاته الكثيرة في الاشتعال ونشر الروائح المزعجة، وتسببه بأمراض صدرية لأطفالهم، ولجؤوا إلى المازوت الحر المتوافر بكثرة، ولكن بأسعار مرتفعة!

ولفت مواطنون إلى أن سعر المازوت الحر هبَّ مع بداية هذا الشهر، إلى 3000 ليرة وقد كان بـ2500 ليرة، وقال مواطن: والعجيب أن السعر موحد لدى الباعة الذين ينتشرون بالأحياء وعلى الطرقات والأرصفة، ما يدل على أن مصدر المازوت واحد، والأكثر عجباً أنه متوافر بكثرة بتلك الأماكن ولكنه مفقود لدى «المحروقات» التي تأخرت كثيراً بتوزيع الـ 50 لتراً الثانية لمعظم المواطنين.

وقال آخر: رغم غلاء المازوت الحر فهو متاح بأي وقت، ونستعين به على البرد، فسعر الكالون 60 ألف ليرة، ونشتريه مكرهين ولسنا أبطالاً، كي لا نمرض نحن وأطفالنا نتيجة البرد الذي هو سبب كل علة.

ومن جانبه بيَّنَ عضو باللجنة الفرعية للمحروقات ، أن شكاوى المواطنين من تأخر الرسائل صحيحة ومحقة. وعزا ذلك إلى قلة الكمية المخصصة من مازوت التدفئة للمحافظة.

وأوضح أنه كان يرد، للمحافظة يومياً مابين 27-28 طلباً، وقد خفضت لنحو 17 – 20 طلباً لكل القطاعات منها 4 للتدفئة فقط، واثنان منها بسعر التكلفة. ورداً على سؤال حول نسبة توزيع الدفعة الثانية للمواطنين على مستوى المحافظة، بيَّن أنها لما تزلْ ضعيفة.

وأشار إلى أن واقع التوزيع كان بالفترة الماضية أفضل بكثير، حيث كانت المحافظة تدعم كل، يوم جمعة بنحو 50 طلباً النسبة العظمى منها للتدفئة وهو ما غطى الدفعة الأولى كاملة.

وبيَّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود، أن الدوريات تتابع المتاجرين بالمحروقات، وضبطت خلال هذا الشهر العديد من المتاجرين بها، والمحطات التي تتلاعب بالمضخات اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأوضح أنه تم كذلك ضبط العديد من الصهاريج بمخالفة نزع الخاتم الرصاصي بقصد التلاعب بالعداد، أثناء توزيع المازوت للمواطنين .

ولفت مدير التجارة الداخلية إلى أنه تم إغلاق محطتي «عزنك» بالغاب و«كفر الطون» بريف حماة لمخالفتهما التعليمات الناظمة لتوزيع المحروقات وفق البطاقة الإلكترونية. كما تمت مصادرة نحو 200 لتر من المازوت من المتاجرين.

الوطن