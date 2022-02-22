العثور على رضيعة بمدخل عيادة أحد الأطباء في سلمية

بيَّنَ مصدر في قيادة شرطة منطقة سلمية أن طفلةرضيعة بالكاد عمرها شهر عثر عليها في مدخل عيادة أحد الأطباء في مدينة سلمية.

وأوضح أن ثلاث سيدات عثرن على الطفلة، وسلمنها لمركز شرطة سلمية الذي سلمها بدوره إلى مشفى سلمية الوطني .



ولفت إلى أن قسم شرطة سلمية برئاسة المقدم حسام حمدون بدأ التحريات لكشف ملابسات رمي هذه الطفلة بتلك الطريقة وكشف هوية ذويها.

ومن جانبه بيَّنَ مصدر طبي في مشفى الشهيد اللواء قيس أحمد حبيب الوطني بسلمية أن الرضيعة بحالة صحية جيدة وقدمت لها كل الرعاية الطبية اللازمة.

الوطن