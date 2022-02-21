بيانات تكشف رصيد عبد الحليم خدام في بنك سويسري

كشفت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية اليومية، عن تسريب بيانات تتعلق بحسابات لـ 30 ألف عميل في بنك “كريدي سويس” الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك سويسرا، ومن أشهر البنوك في العالم.

وأشار التسريب إلى قيام البنك الاستثماري العالمي بإدارة مئات الملايين من الدولارات لبعض أغنى وأقوى الشخصيات في العالم ، ومن بينهم “زعيم عربي وأبناء رئيس عربي سابق”.

وذكرت الصحيفة أن أصحاب الحسابات الواردة أسماؤهم في النتائج، تشتمل على شخصيات عربية، بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي امتلك حساباً يقدر بـ “224 مليون دولار”.

وأيضاً نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، التي جمع أموالاً، وأرسلها إلى سويسرا أثناء تقلده مناصب حكومية، قبل أن ينشق ويغادر إلى فرنسا، بحسب البيانات.

وأكدت تفاصيل الحساب الذي امتلكه خدام بالاشتراك مع زوجته وأبنائه الثلاثة، أن الأسرة راكمت ثروة كبيرة، وتمّ فتح الحساب في عام 1994، ووصل إلى أعلى رصيد له بـ 90 مليون فرنك سويسري في أيلول 2003.



وظهر اسما جمال وعلاء مبارك ضمن لائحة البيانات التي كشفت أن الأخوين كانا يمتلكان ستة حسابات على فترات زمنية مختلفة، أحدها فيه 196 مليون دولار في عام 2003.



وكان من بين الشخصيات المصرية أيضاً اللواء عمر سليمان الذي وصل أجمالي حساباته في البنك إلى 26 مليون جنيه إسترليني.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيانات تشير إلى أن البنك قبل “قادة فاسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين” كعملاء لديه.

من جانبه، علّق البنك السويسري “كريدي سويس” على البيانات بأنها “قديمة في الغالب” وأن “هذه التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها”.