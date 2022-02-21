وزارة التربية تحدد آلية منح تعويض طبيعة العمل

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات منح تعويض طبيعة العمل وفق الآتي: «أولاً: الفئات التي تستحق طبيعة عمل 40%.

التربية السورية وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك قالت إن الفئات التي تستحق 40 % هي

1- المعلمون المعينون ضمن مسابقة تثبيت الوكلاء

2- معاون المدير في المدارس ذات الدوام النصفي مهما بلغ عدد شعبها – معاون المدير في مدارس التعليم الأساسي وفق نظامها الداخلي، والتي تتكون من /12/ شعبه صفيه فأكثر – معاون المدير الثاني إذا بلغ عدد الشعب الصفية في المدرسة /25/ شعبة صفية فأكثر، ويراعى الأقدمية في تكليفه كمعاون مدير- معاون المدير في مدارس التعليم الثانوي وفق نظامها الداخلي، والتي تتكون من /12/ شعبة صفية فأكثر – معاون المدير الثاني إذا بلغ عدد الشعب الصفية في المدرسة /30/ شعبة صفية فأكثر ويراعى الأقدمية في التكليف كمعاون مدير

3- الموجه الاختصاصي والموجه التربوي في مديريات التربية

4- الموجه الأول ( التربوي والاختصاصي) في وزارة التربية

5- العامل الذي تم تعيينه بوظيفة تعليمية، والتحق بالخدمة الاحتياطية وكان يتقاضى طبيعة عمل قبل سوقه، يستمر بتقاضيها وفق أحكام المرسوم التشريعي /27/ لعام 2020م،

6- المتعاقدون بوظيفة تعليمية بموجب عقود سنوية

7- العاملون بوظيفة تعليمية في رياض الأطفال التابعة للوزارة ومديرياتها

8- العاملون المثبتون ضمن مسابقة تشغيل الخريجين الشباب على الفئة الثانية بالشهادة الثانوية العامة علىشواغر إدارية ( عامل إداري داخل الصف)

9- المدير المندب في المدارس والرياض الخاصة (من موازنة تلك المدارس)

10- العاملون من ملاك وزارة التربية في المدارس الخاصة المستولى عليها

11- العاملون في شعب التعليم المتمازج ( مدرسين و مدرسين مساعدين)

12- العاملون الإداريون المنقولون إلى وزارة التربية، وكلفوا بوظائف تعليمية داخل الصف».



ثانياً: الفئات التي تستحق طبيعة عمل 10%: «مدير التربية- مدير التربية المساعد – رئيس دائرة – رئيس شعبة – موجه إداري – مشرفو المناطق التعليمية – مشرفو التعليم الإلزامي – مشرفو المجمعات التربوية – أمين سر – أمين مخبر – أمين مستودع – خريجو كليات التربية اختصاص إدارة وتخطيط تربوي – مناهج وتقنيات التعليم – العاملون بوظائف إدارية من الفئة الأولى والثانية – العاملون من الفئة الثالثة بوظيفة كاتب – المعلم الاحتياط – المتعاقدون المؤقتون بموجب عقود سنوية بوظيفة إدارية – المهندسون الذين يتقاضون تعويض طبيعة عمل5,5 % على ألا يتجاوز سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة – عمال المستودعات ( فئة أولى أو ثانية) المفرغون لصالح نقابة المعلمين، – العاملون المندبون للعمل في محو الأمية، – جميع العاملين الإداريين في المدارس الذين لم يتم ذكرهم، – العاملون المكلفون بالعمل لدى المؤسسات والهيئات العامة المرتبطة بالوزارة».



ثالثاً: «العاملون في الثانويات المهنية يخضعون للقانون 38 لعام 2021م، ويعتبر أساس راتب التعويضات هو الراتب نفسه المعتمد في المرسوم التشريعي /27/ لعام 2020م وتعديلاته».

رابعاً: «العاملون في المعاهد التقانية كافة يتقاضون تعويض طبيعة العمل حسب المرسوم التشريعي رقم /27/لعام 2020م وتعديلاته وذلك وفق توصيف الوظائف الآتي: ( مدير- معاون مدير – رئيس قسم –رئيس دروس فنية – مدرس مهندس – مدرس – مدرس مساعد – معلم حرفة )».

خامساً: «المؤسسات والهيئات العامة المرتبطة بالوزارة التي تخضع إلى استقلال مالي وإداري بموجب مرسوم إحداثها لايستحق العاملون فيها تعويض طبيعة العمل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي

/27/ لعام 2020م».

سادساً: «يتقاضى العاملون في المناطق النائية وشبه النائية تعويض طبيعة العمل وفق أحكام المرسوم التشريعي /27/ لعام 2020م»، بحسب وزارة التربية السورية.

وكان الرئيس السوري “#بشار_الأسد”، أصدر في وقت سابق المرسوم رقم 27 لـ2020، القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية لدى “وزارة التربية” تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013، فيما يُمنح المكلفين بعمل إداري 10%.

وأصدر الرئيس مرسوماً آخراً رقمه 28 لـ2020، وقضى بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات “تعويض الأماكن النائية”، بنسبة 25% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.