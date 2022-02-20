ارتفاع في درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /3_5/ درجات مئوية.

وبحسب مديرية الأرصاد الجوية يكون اليوم الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام, مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على المناطق الشرقية.

ليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز الـ 60 كم/سا أحياناً, والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.