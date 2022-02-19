ترميم مجاني لـ 25 منزلاً متضرراً بفعل الإرهاب

19-02-2022

ترميم مجاني لـ 25 منزلاً متضرراً بفعل الإرهاب

أعلنت محافظة اللاذقية ومجلس بلدة قسطل معاف عن بدء الاكتتاب بمشروع الترميم المجاني للمنازل المتضررة جراء الإرهاب في ريف المحافظة الشمالي.

ووفقاً للإعلان : تعلن المحافظة عن البدء بتسجيل طلبات السكان المقيمين والعائدين في قرية زنزف ومزارع بيت عيوش وبيت الشيخ ويلي والعبيدية التابعين لبلدة قسطل معاف.

وبحسب الإعلان، فإن أعمال الترميم المجانية تشمل 25 منزلاً متضرراً بفعل الاعتداءات الإرهابية في القرى المذكورة، علماً أن إعادة التأهيل ستتم بالتعاون بين المحافظة ومنظمة الإسعاف الأولي الدولية.

 

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