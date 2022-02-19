19-02-2022
ترميم مجاني لـ 25 منزلاً متضرراً بفعل الإرهاب
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أعلنت محافظة اللاذقية ومجلس بلدة قسطل معاف عن بدء الاكتتاب بمشروع الترميم المجاني للمنازل المتضررة جراء الإرهاب في ريف المحافظة الشمالي.
ووفقاً للإعلان : تعلن المحافظة عن البدء بتسجيل طلبات السكان المقيمين والعائدين في قرية زنزف ومزارع بيت عيوش وبيت الشيخ ويلي والعبيدية التابعين لبلدة قسطل معاف.
وبحسب الإعلان، فإن أعمال الترميم المجانية تشمل 25 منزلاً متضرراً بفعل الاعتداءات الإرهابية في القرى المذكورة، علماً أن إعادة التأهيل ستتم بالتعاون بين المحافظة ومنظمة الإسعاف الأولي الدولية.
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