حالة الطقس ١٩/٢/٢٠٢٢

تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، حسبما أشارت مديرية الأرصاد الجوية في توقعاتها الصباحية.

وجاء أيضاً في توقعات الأرصاد، اليوم السبت، أن الجو سيكون غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر خاصةً على المناطق الجنوبية والشرقية والقلمون، كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في تلك المناطق لتصبح حول معدلاتها، بينما تبقى أعلى من معدلاتها في باقي المناطق.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحـر خفيف ارتفاع الموج.

الأرصاد الجوية