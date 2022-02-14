إيران: حريق في مركز للقوات المسلحة

سيطرت قوات الدفاع المدني الإيرانية على حريق محدود نشب اليوم في إحدى قواعد الإسناد التابعة للقوات المسلحة بمحافظة كرمانشاه غرب البلاد.

وذكرت وكالة نور نيوز الإيرانية أن الحريق نشب في مستودع يحتوي على زيت محركات ومواد قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الإسناد العسكري في منطقة ماهيداشت بمحافظة كرمانشاه ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمستودع دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق واحتوائه في الوقت المناسب بينما حضرت فرق من الخبراء إلى موقع الحادث لإجراء تحقيق بأسبابه وملابساته.