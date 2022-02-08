الصحة المدرسية .. عشرات الإصابات بالمدارس والإجازة المرضية بمنتهى السهولة

بعد أسبوع فقط، من بداية الفصل الثاني للعام الدراسي، الصحة المدرسية تسجل عشرات الإصابات بالوباء، وتطمئن المعلمين بسهولة الحصول على الإجازات الصحية.

قالت مديرة الصحة المدرسية هتون الطواشي لجريدتنا، إنه «تم تسجيل 37 إصابة بفيروس كورونا مثبتة بمسحات إيجابية»، مشيرةً إلى أن «هذه الإصابات توزعت بين الطلاب والتلاميذ والمعلمين والإداريين، 5 إصابات لطلاب وتلاميذ، و30 إصابة لمعلمين وإداريين».

ونفت الطواشي تسجيل أي حالة وفاة جديدة بعد الإصابة بكورونا، مبينةً أن اللاذقية وطرطوس من أكثر المحافظات التي تم تسجيل فيها إصابات بالفيروس.

ما هي الإجراءات التي تتبعها الصـحة المدرسـية مع المصابين بالفيروس؟

ذكرت أن المصابين يتم منحهم استراحة مرضية لمدة أسبوعين مع متابعة الحالة، إضافة لمتابعة المخالطين في المدارس.

أما فيما يتعلق بالإجازة الصحية للمعلمين والمدرسين، اعتبرت مديرة الصـحة المدرسـية أن الموضوع بات أسهل بكثير بعد اعتماد الاختبارات السريعة، الذي سيخفف من انتقال المرضى، حيث أصبح بإمكانهم أخذ الاستراحة من المستوصف الذي تم إجراء في المسحة واختبار كورونا.

ماهي أعراض الإصابة بالوباء السائدة حالياً؟

أشارت الطواشي إلى أن الأعراض الغالبة للمرضى التي تراجع الصـحة المدرسـية، هي أعراض أنتان تنفسي علوي على شكل حرارة، إضافة إلى سعال وسيلان أنف، وصداع وألم بالبلعوم، إضافة إلى ضيق تنفس خفيف عند بعض الحالات.

كما أكدت أن أعراض معظم الإصابات خفيفة، ولا يوجد أي حالة حالياً تطلبت دخول مشفى بالمدارس سواء من الطلاب أو المعلمين.

وأضافت المديرة أن أغلب الإصابات يتم وضعها بالحجر المنزلي، وتعالج بخافضات الحرارة ومسكنات فقط.