07-02-2022
استشهاد طفلة وإصابة شقيقيها بانفجار لغـم في الحسكة
استشهدت طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاماً وأصيب شقيقاها جراء انفـجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في منطقة جبل عبدالعزيز غرب مدينة الحسكة.
وذكرت مصادر أهلية في تصريحات صحفية، أن لغماً أرضياً انفجر بثلاثة أشقاء من أبناء محمود مجيد العساف أثناء رعيهم الأغنام في محيط قرية تل زعيتر الكائنة في منطقة جبل عبدالعزيز غرب الحسكة.
وأدى الانفجار إلى وفـاة الطفلة على الفور، وبتـر ساق أحد شقيقيها اللذين تم نقلهما إلى أحد المستشفيات في مدينة الحسكة.
وكان استشهد ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلة أمس الأول بمدينة يبرود جراء انفجار عبوة أدخلوها إلى المنزل وحاولوا فتحها ظناً منهم أن فيها نحاس.
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