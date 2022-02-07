استشهاد طفلة وإصابة شقيقيها بانفجار لغـم في الحسكة

استشهدت طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاماً وأصيب شقيقاها جراء انفـجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في منطقة جبل عبدالعزيز غرب مدينة الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية في تصريحات صحفية، أن لغماً أرضياً انفجر بثلاثة أشقاء من أبناء محمود مجيد العساف أثناء رعيهم الأغنام في محيط قرية تل زعيتر الكائنة في منطقة جبل عبدالعزيز غرب الحسكة.

وأدى الانفجار إلى وفـاة الطفلة على الفور، وبتـر ساق أحد شقيقيها اللذين تم نقلهما إلى أحد المستشفيات في مدينة الحسكة.

وكان استشهد ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلة أمس الأول بمدينة يبرود جراء انفجار عبوة أدخلوها إلى المنزل وحاولوا فتحها ظناً منهم أن فيها نحاس.