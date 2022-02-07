حطين يصعق الوحدة وكلاسيكو بارد في حمص

انتهى اليوم الأحد الاسبوع 12 من الدوري السوري الممتاز بنتائج غير متوقعة حيث صعق حطين مضيفه الوحدة في دمشق بهدف من دون رد فيما عادل جبلة ضيفه النواعير في الثواني الأخيرة وسيطر التعادل السلبي على كلاسيكو الكرامة والاتحاد في حمص.

وفي ملعب الجلاء بدمشق تعرض الوحدة لخسارة مفاجئة من حطين بهدف وحيد سجلة سامر خانكان في الدقيقة 86 ليبقي الوحدة في المركز الثالث برصيد 20 نقطة وحطين بقي في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

وفي ملعب البعث عادل جبلة ضيفه النواعير في الثواني الأخيرة من المباراة وسجل للنواعير عامر تركاوي ولجبلة أحمد حديد، وبذلك حافظ جبلة على مركزه الخامس برصيد 17 نقطة والنواعير في المركز 13 برصيد 7 نقاط.

وفي ملعب الباسل بحمص سيطر البرود على الكلاسيكو الذي توقعه الكثيرون نـارياً خاصة وأن الكرامة والاتحاد يلعبان بعيداً عن أي ضغوط، لابتعادهما عن أجواء المنافسة، وكذلك عن النفق المظلم.

إلا أن الأداء كان سلبياً وعقيماً، مع خشونة زائدة، وإضاعة غير مبررة للوقت من لاعبي الاتحاد، الذي غامر بالهـ. ـجوم فيما تسابق لاعبو الكرامة على إهدار الفرص، ليكون التعادل السلبي بطعم الهزيمة للفريقين.

أيمن الحكيم، مدرب الكرامة فشل في تحقيق الفوز الأول، بعد تكليفه خلفاً لعبد القادر الرفاعي، وظهر واضحاً عدم ارتياحه للنتائج فانتقد حكم المباراة فنال البطاقة الحمراء.

وكان مدرب الجيش محمد عقيل قدم استقالته بعد الهزيمة أمس أمام تشرين 3-1 فيما تدرس إدارة عفرين مصير الجهاز الفني بقيادة عبد القادر الرفاعي، والشرطة سيتخذ قراره الأخير حول مصير مدربه محمد شديد، خلال الساعات المقبلة.

وعزز محمد الواكد لاعب الجيش موقعة كمتصدر لقائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا حين سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى تشرين.

وبقي الوثبة متصدراً لترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد فوزه السبت على عفرين 3-0 ويلاحقة تشرين برصيد 25 نقطة بعد فوزه على الجيش 3-1 فيما يحل الوحدة في المركز الثالث بـ20 نقطة والجيش رابعا بـ 19 نقطة وجبلة خامسا برصيد 17 نقطة.