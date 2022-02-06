النفط تكشف عن رقم فلكي لحجم الخسائر منذ بداية الأزمة؟

أعلنت وزارة النفط في سوريا عن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة، في قطاع النفط الذي وصل إلى أكثر 100 مليار دولار، وذلك منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وذكرت الوزارة أن إنتاج النفط خلال العام الماضي، بلغ حوالي 31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي وتتم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل «القوات الأمريكية وميليشياتها».

بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 4.5 مليارات متر، بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر، منه 12 مليون متر يومياً من الغاز النظيف.

وبينت الوزارة أنه تم تسليم 79% من الغاز النظيف لوزارة الكهرباء و6% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط.

كما لفتت إلى أن متوسط الكميات المسلمة لوزارة الكهرباء بشكل يومي بلغ 9 ملايين متر خلال العام الماضي.

أما الغاز الإنتاج الإجمالي من الغاز المنزلي فوصل إلى 118 ألف طن (48 ألف طن مصاف و70 ألف طن معامل الغاز)، بما يعادل 323 طناً يومياً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تكرير حوالي 5.7 ملايين طن من المشتقات النفطية في مصفاتي حمص وبانياس.

وبلغ إنتاج المصافي خلال العام الماضي، 944 ألف طن من البنزين ممتاز، و11 ألف طن من البنزين عادي، و1.519 مليون طن من المازوت، 2.734 مليون طن من الفيول.

كما وصل العام الماضي، إنتاج كل من الأسفلت 77 ألف طن، والفوسفات 1.1 مليون طن، و113 ألف طن من الملح.

أما فيما يتعلق بالخسائر البشرية في قطاع النفط منذ بداية الحرب على سوريا، كشفت الوزارة أن عدد الشهداء وصل إلى 235 شهيداً و46 مصاباً، أما عدد المخطوفين بلغ 112.