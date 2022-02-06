درعا.. بدء توزيع المكافأة على المسرحين من الخدمة الإلزامية

ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية بدأت مديرية مالية درعا اليوم توزيع المكافآت على المستفيدين.

مدير المالية مفيد الديري ذكر أن المكافأة تصرف عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2021 ويستفيد منها 217 مسرحاً بمبلغ إجمالي يبلغ 15.971 مليون ليرة سورية بواقع 73600 ليرة سورية للمسرح الواحد عن شهرين.

أمين الصندوق الرئيسي في مالية درعا عبد النور البصيري قال في تصريح مماثل إن المكافأة الحادية عشرة والثانية عشرة تصرف لصاحب العلاقة حصراً وفق بيانات الهوية الشخصية ولا تقبل الوكالة بأي شكل من الأشكال.