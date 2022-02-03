رقم استثنائي لأوباميانج في برشلونة!

كشف تقرير صحفي إسباني، عن رقم القميص الذي سيرتديه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم برشلونة الجديد، مع الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن أوباميانج سيرتدي القميص رقم 25، لأنه كان الرقم الوحيد المتاح له.

وأضافت الصحيفة: «رابطة الليجا قامت باستحداثه فعلا عبر موقعها على الإنترنت، وأصبح رسميًا ارتداء أوباميانج الرقم 25».

وأشارت الصحيفة، إلى أن ارتداء أوباميانج لهذا الرقم طبيعي، طالما لا توجد أرقام متاحة بين 1 و24، وهذا هو الحال في الفريق الكتالوني (باستثناء اللاعبين الشباب).

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا، أوضح من خلاله أن أوباميانج وقع عقدًا حتى 2025، بشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو، مع وجود بند يتيح فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين في صيف 2023.

وكان آرسنال قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المهاجم الجابوني، أمس الثلاثاء، دون إبداء أي أسباب.

ومن المقرر أن يبدأ أوباميانج المشاركة مع برشلونة، من مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الليجا، بعد أن تم تسجيله ضمن قائمة الفريق.