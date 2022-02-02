الهند تستعد لإطلاق عملتها الرقمية الرسمية

قالت نيرمالا سيترامان وزيرة المالية في الهند أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي الهندي سيطلق نسخة رقمية من العملة المحلية الروبية العام المالي المقبل.

وفي تصريحات للوزيرة نيرمالا سيترامان وهي تقدم الميزانية السنوية للبلاد، أشارت إلى أن تقديم عملة رقمية للبنك المركزي "سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الرقمي"، حسبما نقلت "سي إن بي سي".

وأضافت أن هذه العملة الرقمية ستؤدي أيضاً إلى نظام إدارة عملات أكثر كفاءة وأرخص، وسيقدم بنك الاحتياطي الهندي الروبية الرقمية في السنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في الأول من نيسان.

ولم تقدم سيترامان أي تفاصيل حول كيفية عمل الروبية الرقمية أو كيف ستبدو، لكنها قالت إنه سيتم تقديمها باستخدام تقنية "بلوك تشين" وغيرها من التقنيات.

و"بلوك تشين" هي تقنية طورت في الأصل جنبا إلى جنب مع "بيتكوين"، لكنها تطورت منذ ذلك الحين حيث انتقلت تطبيقاتها إلى ما هو أبعد من العملات المشفرة.