التجاري يرفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون 

منذ تسعينات القرن الماضي نجح التكنوقراط الجدد بالسيطرة تدريجيا على أعداد كبيرة من الموارد في العالم كله، وبانتزاع الصلاحيات من الرأسماليين والبيروقراطيين، وما نشاهده حاليا من إدارة مركزية للعالم لم يحصل فجأة، بل هو عملية مستمرة منذ خمسين عاما، ولكن بعض الناس انتبهوا إليها مؤخرا.

تمثل نجاحات التكنوقراط تغييرا كبيرا في طريقة إدارة العالم، وانتقالا من لامركزية الإدارة الدولية إلى إدارة مركزية لأغلب النشاط البشري عبر الأمم المتحدة ومنظماتها، ومن حرية القرار الشخصي إلى إدارة مركزية للاستهلاك بواسطة الخوارزميات والبرمجيات. ومع هذا الشكل الجديد للعالم تراجع دور اللجنة الثلاثية وظهرت مؤسسة أخرى كواجهة للتكنوقراط، وهي المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنه أعلن التكنوقراط المرحلة القادمة من خطتهم لبناء النظام الاقتصادي العالمي الجديد