التجاري يرفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون 

01-02-2022

التجاري يرفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون 

المصرف التجاري

أصدرالمصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بضمانة عقارية بدلاً من 20 مليون ليرة وإلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلاً من 5 ملايين ليرة.. 

كما تم أيضاً رفع سقف القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليوناً بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء ورفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة.
 

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