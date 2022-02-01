01-02-2022
التجاري يرفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون
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أصدرالمصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بضمانة عقارية بدلاً من 20 مليون ليرة وإلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلاً من 5 ملايين ليرة..
كما تم أيضاً رفع سقف القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليوناً بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء ورفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة.
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