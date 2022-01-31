حماية المستهلك تعلن السعر الحر للخبز

أعلنت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي أن السعر الحر للخبز ١٣٠٠ ليرة وتكلفته على الدولة ١٨٠٠ ليرة.

وقالت كركزكي لصحفيي مؤسسة الوحدة: في بداية شهر شباط تبدأ دورة توزيع مخصصات جديدة وفق شرائح الدعم.

وأضافت: تقوم الوزارة بإصدار الصكوك السعرية للمواد الغذائية وفق كشوفات التجار لتسعير المواد، وهذا يعتمد على أسعار القطع لتوريد المواد وتكلفة الإنتاج والمحروقات، ولذلك فإن سعر الصكوك غير ثابت ويتغير بتغيير التكلفة، ما يؤدي لتباين الأسعار بين المناطق.

وأشارت إلى، إطلاق منصة تسعير للإعلان عن الأسعار النظامية للمواد الغذائية.