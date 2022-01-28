محام أردني يوضح عقوبة "ادعاء النبوة"

أشار المحامي الأردني صخر الخصاونة لعدم شمول القانون الأردني عقوبة ادعاء النبوة، والتجريم على ما أقدم عليه اللبناني نشأت مجد النور.

وأضاف في تصريح لموقع "خبرني" الأردني أنه يمكن معاقبة مرتكب هذا الفعل وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات الأردني باعتبار الجرم إهانة للشعور الديني للآخرين.

ولفت الخصاونة إلى أن عقوبة إهانة الشعور الديني حسب قانون العقوبات الأردني تكون الحبس لمدة لا تزيد في حدها الأعلى عن ثلاثة أشهر فقط.

وكان المواطن اللبناني نشأت مجد النور أثار جدلا واسعا بادعائه النبوة عبر مقطع فيديو له قبل أن تتوالى البلاغات القضائية بحقه.

وعلى صعيد متصل، أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض القبض على شخص ظهر في فيديو نشره على "سناب شات" مدعيا النبوة، وتضمن ألفاظا نابية وعبارات خارجة عن الآداب، وقام بصدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض.

وتصل عقوبة جرمه حال صنفت على إنها شرعية وفق القانون السعودي إلى القتل إذا لم يعترف بخطئه، وذلك بعد التأكد من حالته العقلية.

المصدر: موقع"خبرني" الأردني