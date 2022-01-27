رئيس وزراء بيلاروس: مستعدون لتعزيز العلاقات مع سورية

أكد رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفشينكو عمق علاقات الصداقة التي تربط بلاده وسورية في شتى المجالات ووصفها بالتاريخية والمتجذرة مبدياً استعداد بيلاروس لتعزيزها.

وقال غولوفشينكو خلال استقباله اليوم الوفد السوري المشارك باجتماعات اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف: نحن مهتمون جداً للوضع في سورية.. وفي الأوقات الصعبة التي مرت بها كنا قريبين للغاية من سورية الصديقة وقدمنا الدعم للشعب السوري.

وأبدى غولوفشينكو إعجابه الشديد بشجاعة الشعب السوري وصموده وكفاحه بوجه الإرهاب وقال: نحن مسرورون أنكم تحليتم بالشجاعة والصبر وواجهتم كل الصعوبات والضغوطات الخارجية مشيراً إلى أن سورية تمر الآن بمرحلة عمل لاستتباب الوضع العام في البلاد وإعادة بناء ما تم تدميره من قبل الإرهابيين ورعاتهم.

بدوره أكد الوزير عبد اللطيف على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين مشدداً على ضرورة تعزيزها في شتى المجالات ومعرباً عن تقدير سورية العالي لموقف بيلاروس الداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب واستنكارها لكل المخططات الخارجية التي تحاول النيل من سيادة بيلاروس والتدخل بشؤونها الداخلية.

وأعرب عبد اللطيف عن التطلع من خلال أعمال اللجنة الحكومية المشتركة لتعزيز مستوى العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يواكب العلاقات السياسية المتقدمة بينهما.

كما أعرب عن تقدير سورية للمساعدات الإنسانية التي ترسلها بيلاروس للشعب السوري.

وبدأت أمس في بيلاروس اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة السورية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بحضور وفدي البلدين ويرأس الجانب السوري الوزير عبد اللطيف ومن جانب بيلاروس دميتري بانتوس رئيس لجنة الدولة للصناعات العسكرية.