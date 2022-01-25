صحف عالمية: الغرب يسقط في “فخ بوتين”

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الثلاثاء، أهم القضايا والملفات الطارئة على الساحة الدولية والعربية، جاء في مقدمتها تطورات الأزمة الأوكرانية.

رأت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، أن الغرب سقط في ”فخ“ بوتين، وقالت إنه ”بغض النظر عن أي شيء آخر يقرر القيام به في نهاية المطاف، فقد نجح الرئيس الروسي في إبقاء الدبلوماسيين الغربيين مشغولين في الأشهر الأخيرة“.



وأشارت المجلة إلى أن الأسابيع القليلة الماضية كانت مفيدة للغاية لنظام بوتين، موضحة ”أولا، استحوذ بوتين على زمام المبادرة والعناوين الرئيسة.. لقد ذكّر العالم ورعاياه بما يمكنه فعله إذا أراد، يمكنه غزو أوكرانيا إذا رغب في ذلك، والدليل هو مدى خوف الغرب من قيام بوتين بهذه الخطوة“، بحسب تعبير المجلة.

وأضافت ”ثانيا، فمن خلال تحريك قواته بالقرب من الحدود الأوكرانية، أرسل بوتين موجات صدمة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة؛ ما أدى إلى مناقشات حول كيفية رد فعلهم إذا قام بالفعل بغزو أوكرانيا، من المحتمل أن يتم فرض عقوبات، كما كانت من قبل، لكن الاستنتاج الرئيس الذي قد تستخلصه موسكو من هذه المناقشات هو أن الغرب منقسم“.

وتابعت ”فورين بوليسي“: ”كما فاز بوتين بالمرحلة من خلال إظهار أوكرانيا وغيرها من الدول التابعة للاتحاد السوفيتي السابق التي يغريها الغرب أو تحالفت معه، أن حلفاءها الغربيين ضعفاء ومترددون في مواجهة التهديدات الوجودية“.

واختتمت ”فورين بوليسي“ تحليلها، بتوجيه دعوات إلى الغرب إذا كان يريد مواجهة موسكو، بالقول ”أولا، على الغرب أن يخفف من نبرته، ثانيا، بدلا من الحديث عن العقوبات، يجب على الغرب التحدث عن القواعد التي تحكم السياسة الدولية، مثل وحدة الأراضي وحق الدول في اتخاذ خياراتها الخاصة، ثالثا، يحتاج الغرب إلى التفكير بجدية أكبر في الفوائد التي يتوقعها بوتين من تصرفاته الغريبة واستخدام توقعاته ضده“.