تحطم مقاتلة أمريكية في بحر الصين

أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ الاثنين، إن قائد طائرة من طراز F35 اضطر إلى الخروج من الطائرة قبل تحطمها على سطح حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون، في بحر الصين الجنوبي، ما أسفر عن إصابة ستة آخرين.

وكان الطيار يقوم بعملية طيران روتينية حينما وقع الحادث، وقد عثرت عليه مروحية عسكرية "وهو الآن في حالة مستقرة"، بحسب بيان للأسطول.

وأصيب ستة آخرون على سطح حاملة الطائرات، وذكر الأسطول أن ثلاثة منهم منهم احتاجوا إلى الإخلاء إلى منشأة طبية في مانيلا بالفلبين، وأن حالتهم مستقرة أيضاً، فيما عولج البحارة الثلاثة الآخرون على متن الحاملة.

ويجرى حالياً التحقيق في الحادث الذي يعتبر الأول لطائرة من طراز F35 C، وهي النسخة الخاصة بالبحرية الأمريكية من المقاتلة الشهيرة.