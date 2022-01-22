فأر يلتهم الشاورما في أحد المطاعم الشهيرة!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم أثار غضب السعوديين، لفأر يقف فوق سيخ شاورما في أحد المطاعم الشهيرة بالسعودية ويأكل منه.

وأغلقت أمانة جدة على أثر الفيديو المطعم الموجود في حي البغدادية في جدة، مطبقةً عليه أشد العقوبات، وفق لائحة الجزاءات البلدية والمعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لمخالفته أنظمة صحة البيئة والمحافظة على النظافة، بحسب القنوات المحلية.

يذكر أن خبراء تغذية كانوا قد حذروا، في وقت سابق، من أن الشاورما تعتبر من بين أخطر أنواع الأغذية في العالم وأنها مصدر لكثير من الميكروبات المرضية التي تعيش في اللحوم البيضاء أو الحمراء.