وفاة شاب و اصابة طبيب جراء استنشاق غاز مولدة بحمص 

توفي شخص اختناقاً وأصيب آخر إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناجم عن تشغيل مولدة على مدخل عيادة طبيب أسنان في حي كرم الزيتون بمدينة حمص.

وأفاد مصدر في مديرية صحة حمص بأنه وصل إلى مستشفى الباسل بكرم اللوز ليل يوم الأربعاء شابان مصابان بحالة اختناق (طبيب أسنان ومريض) نتيجة استنشاق غازات في عيادة الطبيب، مبيناً أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة وإدخالهما العناية المشددة.

وأضاف أنه توفي الشاب المريض صباح يوم الجمعة ويبلغ من العمر 26 عاماً، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية حين وصولهما، لإجراء التحقيقات في الحادثة.

وقال مصدر في شرطة محافظة حمص : “من خلال الكشف على موقع الحادثة في عيادة الطبيب بحي كرم الزيتون تبيّن أن العيادة مؤلفة من مدخل خاص للعيادة، وغرفتين وتوجد مولدة كهربائية قرب باب غرفة الانتظار، ولا يوجد منفذ تهوية، وبداخل العيادة مدفأة غاز وغاز سفاري والنوافذ مغلقة ورائحة دخان المولدة في العيادة”.

وتابع: “تم أخذ إفادة الشهود وإفادة صاحب البناء الذي قام بإسعافهما عن طريق الهلال الأحمر وتم تنظيم الضبط اللازم، وإغلاق العيادة والتحرز على الطبيب بعد أخذ إفادته والموجود حالياً في المستشفى”، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة في الحادثة.

بدوره قال رئيس مركز الطبابة الشرعية في حمص الدكتور جورج صليبي لـ “أثر برس”: “من خلال الكشف الطبي الشرعي على جثة المتوفي تبيّن أن الوفاة ناجمة عن قصور تنفسي حاد نتيجة التسمم بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مدخنة مولدة كهربائية في عيادة طبيب أثناء إجراء عمل طبي للمريض”.

وأضاف الدكتور صليبي كما أصيب الطبيب بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون ما أدى إلى فقدانه للوعي ودخوله العناية المشددة، وحالياً وضعه الصحي مستقر.

وأوضح رئيس مركز الطبابة الشرعية في حمص أن غاز أول أكسيد الكربون يتسبب بتثبيط تنفسي مركزي ولا يشعر به الشخص الذي استنشقه كونه بلا رائحة مما يدخله في حالة الميل إلى النوم وغياب عن الوعي وعدم القدرة على الحركة.