حزام الأمن البحري: مناورات عسكرية روسية – صينية – إيرانية

عند شمال المحيط الهندي، انطلقت مناورات «حزام الأمن البحري 2022» التركيبية، بمشاركة كل من روسيا و الصين و إيران.

وتجري هذه المناورات بمشاركة وحدات سطحية وجوية تابعة للقوات البحرية الروسية والصينية والإيرانية في شمال المحيط الهندي.

المتحدث باسم المناورات العقيد الإيراني بحري مصطفى تاج الدين أشار إلى أنّها المناورات الثالثة التي تقام بمشاركة إيران وروسيا والصين، وستستمر مستقبلاً.

وأضاف المتحدث باسم المناورات أن «حزام الأمن البحري 2022» تقام تحت شعار «معاً من أجل السلام والأمن»، في منطقة بمساحة 17 ألف كم مربع، برسالة السلام والصداقة.

وأوضح المتحدث الإيراني أن المناورات تقام وفق الخطط المرسومة في شمال المحيط الهندي، وأن الهدف منها هو ترسيخ الأمن وركائزه في المنطقة، وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول الثلاث، وإبداء حسن النيات وقدرة الدول الثلاث في مسار الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري.

كذلك، صرّح العقيد بحري ميرتاج الديني أنّ تمرينات تكتيكية متنوعة تجري خلال المناورات، من ضمنها إنقاذ السفن التي قد تتعرض لحرائق، وتحرير السفن المختطفة، وإطلاق النار على أهداف محددة، وإطلاق النار ليلاً على أهداف جوية، وسائر التمرينات التكتيكية والعملانية.