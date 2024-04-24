الجيش الروسي يدمر نظام صواريخ أمريكية مضادة للطائرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قاذفة من نظام الصواريخ المضادة للطائرات MIM-23 HAWK، وهي منظومة أمريكية الصنع، لكن لم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية حول العملية.

وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها روسيا إلى تدمير هذا النوع من القاذفات منذ بدء عملياتها العسكرية الخاصة وفقاً لروسيا اليوم.

يأتي هذا الإعلان في ظل تقارير سابقة من وسائل الإعلام التايوانية تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لشراء مئات من صواريخ MIM-23 HAWK المضادة للطيران من تايوان لتسليمها إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى شحنات سابقة من هذه الأنظمة.

وفي تقريرها اليومي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ حوالي 1,045 جندياً. إليك أبرز النقاط التي وردت في التقرير:

تمكنت وحدات من مجموعة قوات “الغرب” من السيطرة على مواقع أكثر استراتيجية، ما أسفر عن خسائر للقوات الأوكرانية بحوالي 20 عسكرياً.

حققت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” تقدماً في وضعها التكتيكي، مما أدى إلى خسارة نحو 500 جندي أوكراني.

تقدمت وحدات من مجموعة قوات “الوسط” أيضاً، وصدت 9 هجمات مضادة، مع خسائر أوكرانية تقدر بحوالي 360 جندياً.

سيطرت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” على مواقع أكثر ملاءمة، مما كبد القوات الأوكرانية خسائر تقدر بنحو 95 عسكرياً.

استهدفت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” قوات ومعدات أوكرانية في مناطق زابوروجيه وخيرسون، مما أسفر عن خسارة حوالي 70 جندياً.

تم ضرب مستودع الطائرات المسيرة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 113، بالإضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 115 منطقة.

تم إسقاط 104 طائرات بدون طيار أوكرانية، بالإضافة إلى صاروخ “توتشكا-أو” التكتيكي، و6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و”أولخا”، إلى جانب 4 قنابل جوية موجهة Hammer فرنسية الصنع.



