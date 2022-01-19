نحو 3 مليارات ليرة لتنفيذ مشاريع استثمارية بمؤسسة السكر

رصدت المؤسسة العامة للسكر بحمص في خطتها الاستثمارية للعام الحالي اعتمادات مالية بقيمة 2 مليار و939 مليون ليرة وذلك لتحديث وتطوير العملية الإنتاجية.

وبين المهندس سعد الدين العلي مدير عام المؤسسة أن مشاريع الخطة الاستثمارية للعام الحالي تتضمن تنفيذ عملية رفد شركة سكر حمص بآلات جديدة بتكلفة 920 مليون ليرة تشمل فارزة سكر احمر وفلتر فاكوم عدد 2 وآلة تقطيع وتغليف الخميرة الطرية وتركيب وحدة التجفيف والغربلة وطباختي سكر.

وقال إنه تم تخصيص 2 مليار و19 مليون ليرة لتنفيذ مشاريع استثمارية في شركة سكر تل سلحب تتضمن تأهيل فرن الكلس ونظام التحكم ومشروع الربط الشبكي وإنارة الشركة بالطاقة المتجددة بينما تم إنفاق 2 مليار و753 مليون ليرة خلال العام الماضي.

وحول خطة المؤسسة لاستيراد السكر الأحمر الخام وتصنيعه في شركة سكر حمص أوضح العلي أنه تم وضع خطة لاستيراد 75 ألف طن من السكر سينتج عنها في حال تصنيعها 69 ألف طن من السكر الأبيض و3 آلاف طن من مادة الميلاس مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتصنيع 263 ألف طن من الشوندر السكري في شركة سكر تل سلحب سينتج عنها أكثر من 24 ألف طن من السكر الأبيض ونحو 12 ألف طن من الميلاس و53 ألف طن من مادة تفل الشوندر الرطب.

وتجاوزت مبيعات شركة سكر حمص خلال العام الماضي 8ر13 مليار ليرة بينما بلغت الأرباح المتحققة خلال الفترة نفسها 7ر2 مليار ليرة.

