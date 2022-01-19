19-01-2022
تدهور سيارة على أوتستراد المزة بدمشق ووفاة سائقها
Image
توفي شخص نتيجة تدهور سيارة خاصة على أوتستراد المزة بدمشق.
وأوضح العميد جهاد السعدي مدير إدارة المرور أن السيارة من نوع هوندا كليك اصطدمت ليلاً بالمنصف على أوتستراد المزة قرب مركز اتصالات سيرتيل ما أدى إلى وفاة سائقها.
بدوره أشار العميد داؤد العميري قائد فوج إطفاء دمشق إلى أن زمرة إنقاذ من فوج إطفاء دمشق ودوريات فرع المرور حضرت على الفور إلى المكان وعملت على إخراج السائق من السيارة ونقله إلى مشفى المواساة لكنه فارق الحياة.
إضافة تعليق جديد