تدهور سيارة على أوتستراد المزة بدمشق ووفاة سائقها

19-01-2022

تدهور سيارة على أوتستراد المزة بدمشق ووفاة سائقها

وفاة شخص جراء تدهور سيارة على أوتستراد المزة بدمشق

توفي شخص نتيجة تدهور سيارة خاصة على أوتستراد المزة بدمشق.

وأوضح العميد جهاد السعدي مدير إدارة المرور أن السيارة من نوع هوندا كليك اصطدمت ليلاً بالمنصف على أوتستراد المزة قرب مركز اتصالات سيرتيل ما أدى إلى وفاة سائقها.

بدوره أشار العميد داؤد العميري قائد فوج إطفاء دمشق إلى أن زمرة إنقاذ من فوج إطفاء دمشق ودوريات فرع المرور حضرت على الفور إلى المكان وعملت على إخراج السائق من السيارة ونقله إلى مشفى المواساة لكنه فارق الحياة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...