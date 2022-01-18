زوجة أب تقتل أحد أطفال زوجها خنقا وتعذب الآخر حرقا

ألقى فرع الأمن الجنائي بالسويداء القبض على امرأة تدعى “مريم . ح” أقدمت على قتل أحد أطفال زوجها وعمره 5 أشهر، وتعذيب الآخر.

وبدأت القصة قبل أيام عندما وصل إلى المشفى الوطني بالسويداء متوفياً الطفل /جابر.ع/ عمره /5/ أشهر أثناء وجوده مع زوجة والده المدعوة /مريم.ح/ .

ومن خلال التحقيقات والمتابعة وجمع المعلومات من قبل فرع الأمن الجنائي بالسويداء تم الاشتباه بالمدعوة (مريم . ح) تولد 1996 من ريف حماة والمقيمة مع زوجها في ناحية المزرعة بالسويداء والتي تكون زوجة والد الطفل المغدور ( جابر ) وتوقيفها.

وبالتوسع بالتحقيق معها اعترفت أنه بتاريخ 2022/1/3 أقدمت على قتل ابن زوجها الطفل (جابر) مستغلة غياب والده عن المنزل وبسبب بكائه قامت بضربه على وجهه عدت مرات بغية إسكاته مما زاد بكائه أكثر وكونها تكرهه قررت التخلص منه وقتله حيث قامت بالضغط على عنقه بيديها حتى فقد وعيه عندها قامت بإبلاغ عم المغدور المدعو (فواز . ع) بعد نصف ساعة من جريمتها والذي قام بإسعافه إلى مشفى السويداء الوطني متوفياً وادعت أن وفاته طبيعية، كما اعترفت بتعذيب شقيق المغدور الطفل ( خالد ) البالغ من العمر سنتين ونصف عن طريق تحريض ابنة عمه ( فاطمة. ع) البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً لحرق الطفل (خالد) بواسطة أداة صلبة بعد تسخينها وحرقه بها على جميع أنحاء جسمه وأكد ذلك من قبل الطبيب الشرعي بعد إجراء الكشف الطبي على الطفل (خالد) بتعرضه لحروق بواسطة جسم صلب.

وتم تقديمها إلى القضاء المختص.