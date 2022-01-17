وفاة امرأة جراء حريق منزلها بريف حمص

توفيت امرأة في العقد السابع من العمر اختناقاً جرّاء اندلاع حريق في منزلها بقرية تنورين في ريف حمص الغربي على الحدود الإدارية مع محافظة طرطوس.

وأفادت مصادر محلية في القرية بأن “سبب الحريق يعود لاشتعال النار في غرفة تحتوي كمية من المازوت ومواد أخرى سريعة الاشتعال، ما أدى لوفاة المرأة بعد استنشاقها للغازات وعدم تمكنها من الهروب بسبب تقدمها في السن”.

من جانبه، قال مصدر في الطبابة الشرعية بحمص” تبين بعد الكشف على الجثة أن لا شبهة جنائية في الحادثة، وعُثر على المتوفاة محترقة بشكل كامل في منزلها، وتم تسليمها إلى ذويها أصولا ً “.

يشار إلى أن عدة حرائق اندلعت في منازل سكنية في محافظة حمص، كان السبب في معظمها هو امتداد النار من المدافئ، حيث توفيت امرأة في العقد الخامس من العمر في منطقة القصير بريف حمص الغربي خلال الشهر الفائت.

وفي أحياء المدينة، أخمد فوج الإطفاء حريقاً في حي الحميدية، وحريقاً آخر في شارع الحضارة بحي عكرمة، ما تسبب بإصابة رجل وزوجته بحروق تم على إثرها نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الجدير بالذكر أن الكثير من العائلات في محافظة حمص، كما غيرها من المحافظات، اتجهت للاعتماد على مدافئ الحطب بسبب عدم كفاية كمية المازوت المدعوم الموزع لها المتمثلة بـ50 لتر، و تطاير شرارات النار منها ما يتسبب باندلاع الحرائق بعد وصولها إلى بعض الأغراض سريعة الاشتعال.

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