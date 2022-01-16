عبداللهيان يكشف سبب تعطيل العملية السياسية في سوريا

استقبل، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في إيران، وناقشا الوضع السوري وسبل حل الأزمة.



وقال اللهيان في هذا السياق: “تعطل العملية السياسية سببه الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والاعتداءات الإسرائيلية”.

وتابع بأن: “حل الأزمة في سوريا لن يسير في الطريق الصحيح بدون التركيز على قضايا اللاجئين والعقوبات”.



من جهته، أكد بيدرسون على أن الوضع في سوريا “مستقر”. مشيرا إلى أن الأطراف السورية “لا تتحدث عن تغيير النظام”.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، وعدة نقاط استراتيجية كان آخرها ميناء اللاذقية.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح، وخلال السنوات الماضية تمكنت الحكومة السورية من إعادة بسط سيطرتها على أغلب الأراضي السورية؛ إلا أن تحديات إعادة الإعمار وإزالة مخلفات الحرب تواجه تحديات كبيرة بسبب التواجد الأمريكي غير الشرعي شرقي سوريا، بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها واشنطن والدول الأوروبية على الحكومة السورية.