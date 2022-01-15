غلاء بذار البطاطا تمنع المزارعين من زراعة كامل محصولهم

أكد المسؤول عن عمليات استيراد البذار في المؤسسة العامة لإكثار البذار فايز قاسم: أن الكميات المكتتب عليها من المزارعين والقطاع الخاص قد وصلت مرفأ اللاذقية بانتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية والرسمية قبل إرسالها لمستورديها. مضيفا” أن حصة مؤسسة إكثار البذار من كل الكميات الموردة هي فقط ٢٠٩١ طناً وهو رقم قليل جداً إذا ما قيس بكميات السنين الماضية.



من جهته رئيس غرفة زراعة حماة خالد القاسم: وضح إن الكميات المكتتب عليها هذا العام ليس ككل الأعوام السابقة، نسب الإسباب إلى ارتفاع أسعار الطن، حيث يتعدى أقل الأصناف اهتماماً ٣.٩ ملايين ليرة للسبونتا، في حين تباع بقية الأصناف بأكثر من ذلك مثل صنف اغريا وغيره.

عدد من مزارعي البطاطا في بلدة حلفايا وكفر زيتا وضحوا إن أسعار بذار البطاطا لهذا العام عالية جداً وقد لا يكون بمقدور عدد كبير من المزارعين زراعة مساحات كبيرة وواسعة من المحصول. وأضافوا: قد نعتمد على زارعة العروة الخريفية وهي ناتج زراعة العروة الربيعية، حيث تكون أسعارها أقل من ذلك.

بدوره مدير فرع إكثار بذار حماة المهندس عبد الغني الأسود: تسعيرة بيع الطن في مجال المؤسسة لم يحدد بعد ، لحين دراسته من الإدارة العامة لمؤسسة الإكثار، حيث ستدرس تكلفة الطن اقتصادياً ومن ثم تعلن ليصار إلى توزيعها على المكتتبين لدى مؤسسة الإكثار.