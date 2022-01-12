ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المقيمين في مخيم الهول

داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” عدة أقسام في مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة الشرقي واختطفت عدداً من المقيمين فيه.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من الميليشيا داهمت خلال الساعات الماضية بوقت متزامن عدة أقسام في مخيم الهول واختطفت عدداً من المقيمين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في المخيم بالتعاون مع ميليشيا “قسد” المدعومة منها آلاف المهجرين في ظروف مأساوية ونقص شديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية.

