جامعة حماة ستعتمد بطاقة إلكترونية خاصة بكل طالب

كشفت جامعة حماة أنها ستعتمد بطاقة إلكترونية للطلاب بديلة عن بطاقة الطالب الورقية، وذلك في تجربة تعد الأولى من نوعها وتطبيقها خلال الامتحانات الفصلية الأولى للعام الدراسي الحالي.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور محمد زياد سلطان، خلال حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الهدف من البطاقة هو منع التزوير وانتحال الشخصيات، بتخصيص كود معين لكل طالب ورقم خاص به.

وأضاف رئيس جامعة حماة أن البطاقة الإلكترونية ستتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالطالب، وتحفظ وضعه الدراسي وأعوام الدراسة التي قضاها، وتمكِّن كل طالب من الاطلاع على المعلومات الخاصة به على شبكة الإنترنت، بإدخال الكود والرقم الخاص به.

كما أشار إلى أن هذه التقنية ستكون فريدة من نوعها في نظام التعليم الجامعي، إلى جانب ربط البطاقة الذكية بتطبيق عبر الهاتف الخليوي، يتم فيها التأكد من جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات.

يجدر الإشارة إلى أن جامعة حماة هي جامعة حكومية تقع في مدينة حماة، تأسست عام 2014، وذلك بعد أن كانت جزءاً من جامعة البعث.