الصحة العالمية توجه نداءً طارئاً لتوفير 257.6 مليون دولار لسورية 

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 12 مليون شخص في سورية، بحاجة إلى المساعدة الصحية، ووجهت نداء طارئا لتوفير 257.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في البلاد.

وأضافت المنظمة وفق ما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، أنه في عام 2022، سيكون 12.2 مليون شخص بحاجة للمساعدة الصحية، من بينهم، 4 ملايين نازح، و1.33 مليون طفل دون سن الخامسة، و38,3 مليون سيدة في عمر الإنجاب.

وبحسب التقرير ذاته، فإن نصف مليون شخص من كبار السن، يحتاجون إلى خدمات صحية شاملة، كذلك الأشخاص المصابين بأمراض غير معدية مسؤولة عن 45 بالمئة من مجمل الوفيات في سورية بشكل تقديري.

وقالت المنظمة: إن “النظام الصحي الهش أصلاً في سورية تعرض للضغط بشكل متكرر بسبب العديد من حالات الطوارئ المتزامنة والتحديات، نتيجة لانعدام الأمن المستمر وجائحة كورونا ووجود أزمة اجتماعية واقتصادية منهِكة”.

وأكدت أن استمرار “الحوادث الأمنية” في شمال شرق سورية إلى جانب تجدد الأعمال العدائية في درعا والتي أدت إلى نزوح أكثر من 140,000 شخص بحاجة إلى الخدمات الصحية الطارئة، ووفقاً لمقياس شدة القطاع الصحي، بحسب الأمم المتحدة، فإن المناطق الأكثر خطورة تقع وستظل موجودة في خمس محافظات في شمال غرب وشمال شرق