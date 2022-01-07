السعودية تخفّض أسعار النفط

خفضت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أمس سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لشهر شباط إلى علاوة 2.20 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامَي عمان ودبي.



وحددت شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو» سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا أقل بمقدار 1.10 دولار عن الشهر السابق. وسعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في شباط هو الأقل في ثلاثة شهور.

كما حدّدت الشركة السعر الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.80 دولار للبرميل عن برنت في بورصة «إنتركونتننتال» مقارنة مع خصم 1.30 دولار للبرميل في كانون الثاني.

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة بعلاوة 2.15 دولار للبرميل فوق مؤشر «أرغوس» للخامات عالية الكبريت دون تغيير عن الشهر السابق.

وكانت توقعت «أرامكو» إجراء تخفيضات كبيرة للأسعار في شباط بعد تراجع أسعار خامات الشرق الأوسط وأسعار البيع الفورية في الشهر الماضي. لكن المصادر ذكرت أن خفض الأسعار جاء أقل من توقعات القطاع.

وفي هذا السياق، كشف استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أنه كان متوقعاً انخفاض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف بما لا يقل عن 1.30 دولار للبرميل.