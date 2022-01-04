04-01-2022
ضبط صهريج مازوت في حماة بمخالفة التلاعب بالعداد وسرقة المادة
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ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة اليوم صهريجاً لتوزيع مازوت التدفئة يتلاعب بالعداد ويحرك الأرقام يدوياً لسرقة المازوت من مخصصات المواطنين.
وقال رياض زيود مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة في تصريح لمراسل إن عناصر المديرية ضبطوا موزع المازوت المذكور لارتكابه مخالفة بإحداث فتحة في غطاء العداد لتحريك الأرقام يدوياً أثناء التعبئة وسرقة المادة والاتجار بها.
وأوضح زيود أنه أثناء الكشف على الكميات المحملة بالصهريج تبين وجود نقص بمقدار نصف ليتر في كل 20 ليتر مازوت تم سحبها لصالح صاحب الصهريج لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف وفق المرسوم رقم8.
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