ضبط صهريج مازوت في حماة بمخالفة التلاعب بالعداد وسرقة المادة

مشروع الحوكمة الشاملة يريد تحويل كل الموارد الطبيعية إلى مشاعات شاملة، واستبدال سيطرة الناس عليها بسيطرة الحوكمة الشاملة. من يديرون هذا المشروع يريدون تحويل الكوكب والفضاء والتعليم والعلم والتقانة إلى مشاعات شاملة تحت إدارتهم. قد يبدو ذلك بعيدا عن الواقع أو جزءا من نظرية المؤامرة، ولكن كتابات وبروباغاندا هؤلاء الناس تقول ذلك بصراحة. مثلا في 18 تشرين الثاني نوفمبر 2018 نشر المنتدى الاقتصادي العالمي على تويتر فيديو بعنوان: “لن تملك أي شيء، وستكون سعيدا. هكذا سيصبح العالم في 2030” مع رابط لمقالة على موقعهم بعنوان "8 توقعات للعالم في عام 2030"