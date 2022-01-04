حمص تشيّع شهداءها

04-01-2022

حمص تشيّع شهداءها

شهداء

بموكب مهيب وحضور رسمي وشعبي شيّعت حمص ظهر أمس من المشفى العسكري بالمحافظة جثامين شهداء الجيش العربي السوري الخمسة الذين استشهدوا نتيجة تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابـي صـاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من مجموعة من تنظيم داعـش الإرهابي، والذي أسفر أيضاً عن إصابة عشرين آخرين بجروح.

والشهداء هم الشهيد البطل الملازم شرف سامح المحيساوي والشهيد البطل الملازم شرف حسان زيتون والشهيد البطل الملازم شرف هاني خالد والشهيد البطل الملازم شرف محمد يوسف والشهيد البطل الملازم شرف يوسف عمار.


وشارك بالتشييع اللواء جمال يونس رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بالمحافظة واللواء رفيق أحمد كلثوم قائد المنطقة الوسطى واللواء عبدو كرم قائد الشرطة بالمحافظة وأمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية والعميد إبراهيم الضاهر مدير المشفى العسكري بحمص ورئيس مجلس المحافظة وعدد من القياديين في الحزب والدولة.

 نبال إبراهيم

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