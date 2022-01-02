وفاة 4 سوريين من عائلة واحدة اختناقاً في لبنان

توفي 4 سوريين من عائلة واحدة اختناقاً، جراء إشعال الفحم داخل منزلهم ليلاً، بهدف التدفئة، وذلك في بلدة “الخرايب” اللبنانية.

ونقلت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (مركز الخرايب التطوعي – شمال صور) 4 سوريين من عائلة واحدة، لقوا حتفهم في منزلهم ليلاً، بسبب الاختناق بكاربون الفحم، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وكثرت أسباب موت السوريين في لبنان في الآونة الأخيرة بين حوادث كارثية وأمنية أو جنائية أو حالات غرق خلال محاولات الهجرة غير الشرعية في ظل الظروف الصعبة التي تواجه اللاجئين في لبنان.