التجاري والعقاري يرفعان سقف السحوبات من الصرافات الآلية

أعلن مصرفان سوريان رفع سقف السحوبات من الصرافات الآلية، ليصبح 200 ألف ليرة سورية

وقال مدير عام المصرف العقاري، مدين علي، إن سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية العائدة للمصرف العقاري رُفع ليصبح 200 ألف ليرة بدلًا من 100 ألف ليرة سورية في اليوم على أن يبدأ العمل في السقف الجديد مع بداية العام الجديد 2022.

وأضاف أن هذا القرار تزامن مع تنفيذ زيادة الأجور والمعاشات الشهرية وتحقيق سرعة أكثر في تنفيذ عمليات السحب من قبل المواطنين.

وأوضح مدير المعلوماتية في المصرف، مجد سلوم، أن كتلة الأجور والرواتب الموطنة لدى المصرف العقاري ارتفعت إثر زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بنفس مقدار زيادة الأجور ما بين 25 إلى 30% لتصبح الكتلة المالية 26 مليار ليرة بدلًا من 20 مليار ليرة.

وتحدث عن وجود 260 صرافًا في الخدمة تتوزع على كل المحافظات والمناطق منها 119 صرافًا عاملًا بدمشق وريفها، بالتوازي لنشر المصرف 217 نقطة منها، 142 نقطة لدى مكاتب البريد ونحو 75 نقطة بيع تم نشرها لدى فروع المصرف العقاري لتأمين هذه الخدمة لدى الفروع.

من جهته، أعلن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري وسيم العلي، رفع سقف السحوبات من الصرافات الآلية لعائدة للمصرف لتصبح مليون ليرة أسبوعيًا بدلًا من 500 ألف ليرة.

وأوضح العلي أنه يمكن سحب هذا السقف (مليون ليرة) في يوم واحد أو على مدى أيام الأسبوع على أن يكون سقف السحب للعملية الواحدة 100 ألف ليرة سورية.

وأضاف أنه سيتم اختصار طرح الفئات النقدية في الصرافات على فئة خمسة آلاف ليرة وفئة 2000 ليرة للاستفادة أكثر من سعة الصرافات وتغذيتها بكتلة نقدية أكبر وتأمين الخدمة لأكبر عدد ممكن خلال تحويل كتل الرواتب والأجور الشهرية.