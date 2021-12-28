28-12-2021
ميداليات متنوعة لسورية في افتتاح البطولة العربية للأثقال
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حقق منتخب سورية لرفع الأثقال اليوم ميداليات متنوعة في افتتاح البطولة العربية لكل الفئات التي تستضيفها العراق.
وأحرز لاعب منتخبنا جعفر ميا ميداليتين ذهبيتين في منافسات النتر بفئتي الناشئين والشباب وفضية بالمجموع لفئة الشباب وبرونزية بالنتر لفئة الرجال وبرونزيتي المجموع للناشئين والرجال.
ونال يوسف سليمان أربع برونزيات في منافسات الخطف للناشئين والرجال والشباب والمجموع فضية الخطف لفئة الشباب.
وتضم بعثة منتخبنا اللاعبين المقداد حسن بوزن 81 كغ وعلي الحلو بوزن 89 كغ وعز الدين الغفير وكامل الأسمر وكليهما بوزن 102 كغ وأحمد العلي لفوق 109 كغ إضافة لبطلنا الأولمبي معن أسعد في أول مشاركة له بعد أولمبياد طوكيو.
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