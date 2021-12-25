حل و تصفية شركتي ( عمر السومة) في سورية

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارين بحل وتصفية “شركة عمر السومة للمقاولات” و”شركة عمر السومة الرياضية” المحدودة المسؤولية، التابعتين إلى اللاعب الرياضي عمر السومة.

ونص القراران على تصفية الشركتين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم 29 لـ2011، والنظام الأساسي للشركة، على أن تعود أموالها المنقولة وغير المنقولة للمالك بعد الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب على الشركة تجاه وزارة المالية والغير.

وبحسب القرارين الصادرين 28 تشرين الثاني 2021 واطلع عليهما “الاقتصادي”، تم تفويض بدر تركي العلي بمتابعة إجراءات حل الشركة وتصفيتها، واستكمال إجراءات شطب السجل التجاري وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص وكل ما يتعلق ويرتبط بذلك لأي جهة.

ويتوجب على الشركة إشهار القرارين لدى أمانة السجل التجاري في محافظة ريف دمشق خلال 3 أيام من تاريخه، عملاً بأحكام المادة 21/ 1 من قانون الشركات، وتلقى المسؤولية التضامنية على المؤسس والمدراء فيما يتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة.

وتأسست “عمر السومة الرياضية” و”عمر السومة للمقاولات” في 2018، وتعمل الأولى في مجال استيراد وتجارة وتوزيع المعدات والأدوات والألبسة الرياضية ولوازم الملاعب، فيما تعمل الثانية في مجال المقاولات والتعهدات واستيراد وتصدير مواد البناء.

والسومة هو لاعب كرة قدم في المنتخب السوري و”نادي الأهلي السعودي”، بدأ مسيرته الكروية بعمر 12 عاماً في “نادي الفتوة”، وانطلقت رحلته الاحترافية في “نادي القادسية” الكويتي في 2011، وانتقل بعدها إلى “نادي الأهلي” في 2014 ليكون هدافاً للدوري السعودي.

وعاد السومة إلى تشكيلة المنتخب السوري المشارك بتصفيات كأس العالم 2018 بعد غياب 5 سنوات عن اللعب مع المنتخب، ويرتبط السومة بعقد مع “نادي الأهلي” السعودي يستمر حتى 2024، واحتل المركز الثاني كأفضل لاعب بآسيا في 2019.