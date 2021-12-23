السلطات السورية تمنع دوائرها الرسمية من خدمة غير الملقحين

23-12-2021

السلطات السورية تمنع دوائرها الرسمية من خدمة غير الملقحين

الداخلية السورية_0

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما بمنع دخول المراجعين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مبنى الإدارة العامة للهجرة والجوازات بدمشق وفروعها بالمحافظات.

ووفق البيان، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات التصدي للفيروس والحد من انتشاره وتحقيق السلامة للمراجعين والعاملين في وحدات الشرطة.


وكانت وزارة الداخلية أصدرت في الثاني عشر من الشهر الجاري تعميما يتضمن منع دخول المراجعين وزوار نزلاء السجون، ممن لم يتلقوا اللقاح، إلى مباني الوزارة وقيادات شرطة المحافظات والسجون.

المصدر: سانا

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