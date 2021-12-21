تنظيم النصرة يستولي على المساعدات الإغاثية لمخيمات ريف إدلب

كشفت مصادر خاصة أن أكثر من 5000 عائلة تسكن ضمن مخيمات بأرياف إدلب تضررت جراء الهطولات المطرية خلال 48 ساعة الماضية.

حيث أدت هذه الهطولات إلى تضرر ما يقارب 2150 خيمة بشكل كامل وأكثر من 2850 خيمة بشكل جزئي حيث جرفت مياه الأمطار معظم هذه الخيم فيما تضرر القسم الباقي منها، مما اضطر قاطنو هذه الخيم إلى الخروج باتجاه مخيمات مجاورة علماً أن معظم سكان هذه الخيم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتقول المصادر: “إن عوازل داخلية وخارجية كانت قد دخلت من معبر باب الهوى بريف إدلب والذي تسيطر عليه “جبهة النصرة” في إدلب عبر شاحنات وكان من المقرر أن يتم توزيع هذه العوازل على المخيمات في خربة الجوز غرب إدلب معرتمصرين وحربنوش وحزانو والتي تأوي ما يقارب 19000 عائلة، وذلك تحسباً من أي عواصف مطرية لكن هذه العوازل لم تصل إلى محتاجيها، حيث قام مسلحو “الجبهة” باحتجازها واقتياد الشاحنات باتجاه مدينة سرمدا على الحدود السورية التركية وبيعها هنالك.

وتضيف المصادر: أن “جبهة النصرة” تستولي على أكثر من 50% من المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية ومن بينها وسائل تدفئة وأدوية طبية وألبسة، وتقوم ببيعها في أسواق أرياف إدلب وفي حال اعتراض أي من سكان هذه المخيمات على عمليات الاستيلاء هذه يتعرض للقتل أو الخطف أو التعذيب على أقل تقدير”.

وتتوقع المصادر أن ترتفع أعداد الأسر المتضررة إلى 9000 أسرة وذلك مع استمرار فاعلية المنخفض الجوي وغياب أدنى المساعدات الإنسانية في هذه المخيمات.

باسل شرتوح - أثر