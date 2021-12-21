توهج شمسي يحدث خللا في البث التلفزيوني

21-12-2021

توهج شمسي يحدث خللا في البث التلفزيوني

شمس

ذكرت الجمعية الفلكية السورية أن الأرض نجت أمس من توهّجٌ شمسي خطير من آثاره إحداث خلل في البث التلفزيوني وأنظمة تحديد المواقع.

وأوضحت الجمعية الفلكية، أنه في صباح يوم 20 كانون الأول من عام 2021، وتحديداً في الساعة الحادية عشر وسبع وثلاثون دقيقة بالتوقيت العالمي، أطلقت الشمس توهجا شمسيا شديداً من الفئة M -والتي تُعدّ من أكبر التوهّجات الشمسية، وتحديداً من البقعة الشمسية ذات الرمز AR2908 .

يُقدّر هذا التوهج بـ M1.0، وقد أطلق انبعاثاً كُتلياً إكليلياً هائلاً تجاه الأرض، ولكن من حسن الحظ أنه ليس قوياً كفاية حتى يضرّ بالاتصالات مع الأقمار الصناعية أو يسبب انقطاعاً في شبكات الطاقة الكهربائية، ولكنه سيؤدي إلى شفقٍ قطبي رائع في المناطق القطبية والقريبة من القطبين، وسيسبب خللاً قصير الأمد في نظام تحديد المواقع GPS إضافة لتشويش على القنوات التلفزيونية في جزء من آسيا وأفريقية.

ومن الجدير بالذكر أن التوهجات الشمسية هي عبارة عن انفجارات عملاقة تطرأ على سطح الشمس في البقع الشمسية، مطلقة كمية هائلة من الطاقة تعادل ملايين القنابل النووية التي تنفجر في وقت واحد.

ويُصنِّف علماء الفلك التوهجات الشمسية وفقاً لسطوع الأشعة السينية في نطاق الطول الموجي من 1 إلى 8 أنغستروم إلى أربع فئات، تتراوح هذه التوهجات من المستوى A، تليها B، ثم C ، و M وصولاً إلى X التي تعتبر أضخمها؛ كل (فئة) تفوق نظيرتها السابقة بعشرة أضعاف، ما يعني أن التوهج من الفئة M أكبر بعشر مرات من الفئة

 

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