الإمارات تنهي الرقابة على السينما

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد، أنها لن تفرض رقابة على الإصدارات السينمائية بعد الآن، حيث قدمت تصنيفاً عمرياً يزيد على 21 عاماً للأفلام التي تصنفها للبالغين.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تعتبر الإمارات العربية المتحدة، التي تتكون من سبع إمارات، واحدة من أكثر الدول التي تقوم بقطع بعض المشاهد أو تعديل الأفلام التي تحتوي على محتوى للبالغين.

وقال مكتب التنظيم الإعلامي للبلاد على تويتر إنه أدخل فئة عمرية تزيد على 21 عاما إلى نظام تصنيف محتوى الصور المتحركة.

وأضاف "بحسب هذا التصنيف، ستعرض النسخة العالمية للأفلام في دور السينما، مع التأكيد على التقيد الصارم بمعايير التصنيف العمري لدخول الجمهور".

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت في أواخر العام الماضي، بتجديد مجموعة من القوانين والتي شملت رفع الحظر المفروض على قضية المساكنة لغير المتزوجين، وتخفيف القيود المفروضة على الكحول وتقديم إقامات طويلة الأجل.